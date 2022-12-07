تواصل الفرق الرقابية بجميع أفرع البلدية في المحافظات الست تكثيف جولاتها التفتيشية للكشف على التعديات المقامة على أملاك الدولة والسراديب المستغلــــة تجـاريـــــا بمناطق السكن الخاص والاستثماري كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين لما تمثله من خطورة على الأرواح والممتلكات في حال استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها وفرض هيبة القانون بإزالة التجاوزات.



وفي هذا السياق، قال مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.محمد صرخوه إن الفريق الرقابي قام بإزالة تعد على أملاك الدولة تمثل في مظلات تمت إقامتها على أملاك الدولة بمناطق السكن الخاص بالمخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية، فضلا عن الإشراف على عملية إخلاء طواعية لسردابين مخالفين بمنطقتي الرقعي والفروانية من قبل أصحابهم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بالمخطط الهندسي، لافتا إلى أن البلدية مدت يد التعاون إلى ملاك العقارات والمستثمرين لعملية الإخلاء طواعية من قبلهم لإزالة أسباب المخالفة مع التعهد بعدم تكرار المخالفة. وأكد استمرار الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في جميع مناطق المحافظة لرصد وحصر التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحد من المظاهر السلبية بجميع مناطق المحافظة سواء تعديات صريحة باستغلال مساحات على أملاك الدولة أو استخدام السراديب في غير الغرض المرخصة من أجله أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من البلدية.