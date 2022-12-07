الحميضي: «مرزام 3» يؤسس للإدراج رسمياً وضمنياً في قائمة المعارض المتخصصة

ورش عمل على مدار اليوم بأسعار رمزية يقدمها خبراء في مجالات تشطيب وتأثيث المنازل

العيار: «Raresense» منتجاتها قطنية تصمم بأياد كويتية وتنفذ في أحسن مصانع العالم

النصرالله: «المودرن» و«النيو كلاسيك» يميزان تصاميم «أل كيو ديزاين» لخدمة أذواق مجتمعنا



حنان عبدالمعبود



انطلق معرض «مرزام 2022» في نسخته الثالثة صباح أمس في صالتي 5 و6 بمعرض الكويت الدولي في مشرف، وهو المعرض الأكبر والأشمل من نوعه على مستوى الكويت في مجال التصميم والديكور، إذ يقام على مساحة تتخطى 20 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 240 جناحا مميزا، بأكثر من 20 فئة مختلفة في عالم التصميم الداخلي والديكور، إضافة إلى كم هائل من المشاركين في مجالات التصميم والديكور الذين يتجاوز عددهم 190 مشاركا.



وعلى هامش انطلاق المعرض، قالت المؤسس والمنظم لفعالياته م.فرح الحميضي إن معرض «مرزام» سيتواصل على مدى 5 أيام حتى 10 من ديسمبر الجاري، لافتة إلى أنه يخاطب شغف الجمهور بالابتكارات الجديدة في مجال التصميم والديكور الداخلي، وسيحظى زواره بتجربة استثنائية تمتزج فيها الجودة مع الأناقة تحت عنوان «استلهم.. شطب.. وأثث».



وقالت الحميضي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش انطلاق فعاليات المعرض: «نحن نؤسس لإدراج معرض «مرزام» رسميا وضمنيا ضمن قائمة المعارض المتخصصة في الديكور والتصميم الداخلي والخارجي على مستوى المنطقة، تمهيدا لوضعه على الخارطة العالمية للملتقيات والمعارض التي تجمع شركات الديكور والتصميم الداخلي والمعماري والخبراء والمتخصصين، مشيرة إلى وجود إستراتيجية عمل تستهدف الارتقاء بالذوق العام وبناء ثقافة نوعية ببصمة كويتية عن مهارات وفنون الديكور والتصميم الداخلي لدى الفرد والأسرة.



وذكرت أنها تتوقع إقبالا هائلا ومضاعفا على «مرزام 2022» لعدة أسباب، من أهمها تقديم العديد من الجوائز القيمة لكل من يقوم بإبرام عقد أو شراء أو صفقة خلال المعرض من الزوار، وسيكون ذلك متمركزا حول الجائزة الكبرى، واحدة من سيارات فولفو المقدمة من شركة سيارات فولفو، الراعي الاستراتيجي للمعرض، إضافة إلى جوائز بقيمة 10000 دينار مقسمة على 5 جوائز، قسيمة شرائية بقيمة 2500 دينار مقدمة من الراعي البلاتيني «أبيات»، وقسيمة بقيمة 500 دينار من «فرح هوم».



وكشفت الحميضي عن نسبة عودة مشاركي مرزام وحجم الاستثمار فيه والتي تجاوزت 85%، كما أعلنت عن تنظيم ورش عمل عملية ونظرية على مدار اليوم بأسعار رمزية للزوار، يقدمها خبراء في مجالات متنوعة تتعلق بتشطيب وتأثيث المنازل، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الأجنحة في المعرض للجامعات التي تدرس التصميم الداخلي والعمارة في الكويت لعرض مناهجها وأعمال طلابها، وتكريس مساحات لورش العمل والندوات التي ستعود بالفائدة على الزوار، لافتة إلى أن جميع ندوات «مرزام» ستكون مجانية للحضور وبرعاية خاصة وحصرية من «دورات.كوم».



واختتمت الحميضي بشكر وتقدير خاص لشركة معرض الكويت الدولي وتحديدا المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات باسمة الدهيم على الدعم اللامحدود والمتواصل لمعرض مرزام، مثمنة جهود ودور الرعاة الأساسيين والدائمين.



«Raresense» إبداعات كويتية



وخلال جولتنا في المعرض، التقينا المدير العام وصاحبة شركة «Raresense» للاستيراد والتصدير حصة العيار التي أعربت عن سعادتها بأجواء المعرض الحافلة، مبينة أن الشركة لماركة كويتية تعد الشراشف والقطنيات عبر إنتاجها في ثلاثة مصانع حول العالم كلها من خلال تصاميم كويتية، يقوم على عمل التصاميم فريق كويتي متميز ويتم تنفيذها بأحسن أماكن بالعالم وهي تركيا وإيطاليا ومصر.



وبينت العيار أن الكويت ليس بها مصانع لتقديم الخدمة لإنتاج هذه المنتجات. وقالت «نحن نطمح للعالمية خاصة أنها ماركة كويتية، مشيرة إلى أن هذه الماركة تجد رواجا كبيرا داخل الكويت ولها زبائن متميزون يتم تصنيع تصاميم خاصة لهم، كما أن لنا خطوطا للتصدير بمختلف دول الخليج العربي وكذلك المغرب.



وكشفت عن أن المشاركة بالمعرض تم خلالها طرح الكثير من التصاميم الجديدة وكذلك هناك العديد من الأفكار الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.



ولفتت إلى أنه من المعتاد الخروج بتصاميم حديثة كل موسم خاصة مواسم شهر رمضان الكريم والأعياد، وكذلك موسما الصيف والشتاء.



تصاميم مودرن ونيو كلاس



كما التقينا مصمم الديكور الداخلي والمدير العام لشركة «أل كيو ديزاين» عبدالرحمن النصرالله، الذي قال: دائما ما نحرص على تقديم الجديد في التصاميم لمجتمعنا حيث تقوم شركتنا بالتصميم والتنفيذ والإشراف، مضيفا أن الشركة تتولى العقود ابتداء من مرحلة الأسود إلى مرحلة الأثاث.



وذكر أن أهم طابع يميز عمله هو المودرن والنيو كلاسيك، وهما اللذان يخدمان أكثر الأذواق بمجتمعنا، حيث الكلاسيك الفرنسي والموديلات القديمة انتهت من الأسواق.



ولفت إلى أن الطابع الإسلامي في التصاميم نادرا ما يتم طلبه، إلا أنه يكون مرغوبا في المجالس الكبيرة والدواوين، لافتا الى أنه بمناسبة المعرض فإن الشركة تقدم خدمات مجانية، منها استشارة من خلال المعرض والحجز عبر الموقع الإلكتروني، كذلك في حال تم توقيع تعاقد خلال أيام المعرض يتم عمل تصميم مجاني، سواء كان فيلا أو غرفة أو أرض.