بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية فنلندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.