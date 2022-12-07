ولي العهد تسلّم رسالة موجهة إلى الأمير من ملك الأردن حول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس سمو الشيخ صباح الخالد.



وتسلّم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 والتي ستعقد في مدينة الرياض بتاريخ 9 ديسمبر 2022م.



وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد شرار ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



كما تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.



وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت صقر ابوشتال.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد شرار ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة، مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.