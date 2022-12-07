ما سبب سحب إدارة الصالات الى إدارة تنمية المجتمع؟



وجه النائب حمــدان العازمي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعيـــة والتنمية المجتمعيــــة ووزيرة الدولة لشـؤون المرأة والطفولــة مي البغلي، قال في مقدمته: إنه خلال أزمة كورونا ومع تطبيق الاشتراطات الصحية وتنفيذ الإغلاق التدريجي لبعض الأنشطة، ومنها الافراح والمناسبات الاجتماعية ومن ثم اغلاق صالات الافراح بشتى أنواعها، الا انه ورغم عودة الحياة الى طبيعتها لم تتم إعادة فتح بعض الصالات التابعة للجمعيات التعاونية والتي أسست من أموال المساهمين وتم سحب ادارتها من الجمعيات التعاونية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



ـ كم عدد صالات الأفراح التي لم يعد تشغيلها عقب أزمة كورونا؟



ـ ما سبب استمرار إغلاقها؟



ـ ما سبب سحب إدارة صالات الافراح (المؤسسة بأموال المساهمين) من الجمعيات التعاونية الى إدارة تنمية المجتمع بالوزارة؟



ـ عقب سنوات من تنفيذ قرارات سحب إدارة صالات الافراح من الجمعيات التعاونية، يرجى تزويدي بحجم التغيير الحاصل في إدارة هذه الصالات من قبل الوزارة وهل زادت أرباح هذه الصالات بعد سحبها؟ مع تزويدي ببيانات رسمية تدعم الإجابة.