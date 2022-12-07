ماضي الهاجري



أحالت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها السادس بالموافقة على اقتراح النائب ماجد المطيري حول منح الوكلاء الأوائل بقوة الشرطة ممن استوفوا الخدمة 25 سنة فعلية وأتموا العمر 45 سنة فأكثر وحصلوا على 3 علاوات دورية، آخر مربوط لرتبتهم ويحسب تقاعدهم على هذا الأساس. وكان المطيري اقترح التالي: تنص المادة 101 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة على أنه «إذا أحيل أحد أعضاء قوة الشرطة إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية، ولم يرق لعدم وجود شواغر، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الأساس». وأضاف: وقد صدر القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2021 من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ونصه: «إذا أحيل العسكري إلى التقاعد برتبة وكيل أول وكان قد استوفى مدة الخدمة 25 سنة فعلية وأتم العمر 45 سنة فأكثر وحصل على 3 علاوات دورية، يمنح آخر مربوط لرتبته ويحسب تقاعده على هذا الأساس».



وتطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين رجال الجيش ورجال قوة الشرطة والحرس الوطني قدم ذلك الاقتراح.