آلاء خليفة



كرّم مؤتمر Ellucian السنوي في دبي الجامعة الأمريكية الدولية ـ الكويت كرائد في خدمات الطلبة، حيث فازت بجائزة Ellucian Student Experience لاسـتـخـدامـها الحلول التـكـنـولوجية المتطورة لتعزيز تجربة الطلاب، بصفتها شركة رائدة في الصناعة منذ إنشائها، قد قامت الجامعة الأمريكية الدولية بتشغيل نظام معلومات الطالب Banner من Ellucian، وهو برنامج ERP الرائد في الصناعة لمرحلة التعليم العالي.



وحضر المؤتمر مسؤولو قسم التسجيل في الجامعة الأمريكية الدولية وقد ضم هذا المؤتمر، العديد من المسؤولين من نخبة الجامعات الحكومية والخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لعملاء Ellucian، وقاموا بمناقشة الاستفادة من استخدام منصات التكنولوجيا الخاصة بهم لتعزيز الوصول لنجاح تجربة الطالب.



ومن خلال السنوات الثلاث الأولى من عملها، أطلقت AIU أيضا برنامج التقديم للطلبة الجدد الملتحقين في الجامعة من خلال CRM Recruit، ونظام التسجيل الذاتي مع Banner Self-Service، ونظام الاستشارات والإرشاد الاكاديمي المتقدم للطلاب والإنذار الاكاديمي المبكر باستخدام برنامج CRM Advise، ونظام تخطيط منهج قوي وتدقيق الدرجات مع DegreeWorks.



تعمل كل هذه الأدوات معا كمجموعة متكاملة من الحلول لتوفير تجربة طلابية مرنة وعملية.



وشارك راين جاريتي، نائب الرئيس المساعد لإدارة التسجيل في الجامعة الأمريكية الدولية، في لجنة لمناقشة التكنولوجيا ودورها في زيادة نمو الطلاب واستمرارهم، وتحدث عن زيادة التحاق الطلبة بأكثر من 1000% في ثلاث سنوات، وتحدث جاريتي عن الطرق المختلفة التي استخدمت بها الجامعة تقنية Ellucian لإدارة هذا النمو.



Ellucian هو المزود الرائد عالميا في مجال التكنولوجيا للتعليم العالي لأكثر من 50 عاما، عملت الشركة مع مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول لأصعب مشاكلها، ومساعدتها على أن تصبح أكثر مرونة وقابلة للتطوير مع ضمان كفاءتها وجودتها.



الجدير بالذكر ان مقر شركة Ellucian يقع في الولايات المتحدة، وله مكاتب في جميع أنحاء العالم ويخدم 28 مليون طالب في أكثر من 2900 مؤسسة حول العالم.



2100 طالب في «الأمريكية الدولية»



الجامعة الأمريكية الدولية التي افتتحت في عام 2019 كالكلية الأمريكية الدولية والتي كانت تضم وقتها ثلاثة وعشرين طالبا، تضم الآن أكثر من 2100 طالب وتوفر تعليما أميركيا حقيقيا لشعب الكويت.