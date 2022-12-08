مبارك الخالدي



وصلت بعثة فريق القيصومة السعودي الى الكويت لإقامة معسكر يمتد لمدة 9 أيام قبل خوض الاستحقاقات المقبلة في المملكة.

ويقود الجهاز الفني للفريق المدرب الوطني ماهر الشمري.

وقد لعب الفريق السعودي أولى مبارياته في الخامسة والنصف من مساء امس مع فريق خيطان، كما سيلتقي مع فريق الجهراء على ستاد مبارك العيار مساء اليوم، وسيختتم تجاربه الودية في لقاء مع فريق الشباب الاحد المقبل.

ويحتل فريق القيصومة المركز الخامس في دوري يلو السعودي برصيد 18 نقطة ولا يزال في دائرة المنافسة، ويتصدر ترتيب المسابقة فريق الاخدود 24 نقطة، ويليه فريق الفيصلي ب 23 نقطة ثم الحزم والعربي ولكل منهما 22 نقطة.