مريم بندق



أفادت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، بأن عدد أيام العطلة الرسمية بمناسبة عيد الاستقلال ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج والسنة الميلادية الجديدة سيكون 8 أيام.

وقالت إن أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين الموافقة على التوالي 23 و24 و25 و26 و27 فبراير ستكون عطلة بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج.

واستدركت المصادر قائلة: إن احتساب يوم الاثنين 27 فبراير يوم راحة بديلا عن يوم السبت الموافق 25 فبراير باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، لافتة إلى ان المجلس قرر أكثر من مرة إعطاء يوم راحة بديلا عن السبت إذا صادف عطلة رسمية، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر اعتبار يوم الأحد 2 يناير 2022 يوم راحة بديلا عن يوم السبت 1 يناير باعتباره عطلة رسمية بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

وأضافت أن ذكرى الإسراء والمعراج توافق السبت 18 فبراير ويوجد قرار معمول به من مجلس الوزراء بترحيل عطلة الإسراء والمعراج من كل عام إذا وقعت بين يومي عمل إلى يوم الخميس التالي لها مباشرة، ولذلك سيكون يوم الخميس الموافق 23 فبراير يوم راحة بديلا عن السبت 18 فبراير باعتباره عطلة رسمية.

وبذلك تمتد العطلة من الخميس الموافق 23 فبراير حتى الاثنين الموافق 27 فبراير ويستأنف الدوام رسميا الثلاثاء 28 فبراير.

وردا على سؤال حول إمكانية تمديد العطلة لتشمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقة 28 و1 مارس و2 مارس على أن يستأنف الدوام رسميا 5 مارس، أجابت المصادر: لا مانع قانونيا، ولكن هذا الإجراء من صلاحية مجلس الوزراء فقط، ويتم ذلك إذا أصدر المجلس قرارا بذلك.

وكانت «الأنباء» قد ذكرت أن عطلة السنة الميلادية الجديدة تشمل أيام الجمعة والسبت والأحد المتوافقة على التوالي 30 و 31 ديسمبر و1 يناير على أن يستأنف الدوام رسميا يوم الاثنين الموافق 2 يناير.

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