سيكون عشاق رياضة الفروسية على موعد مع المتعة والإثارة عند متابعتهم منافسات النسخة الأولى لبطولة نادي «السكب» لرياضات الفروسية التي تنطلق في الثامنة والنصف صباح اليوم في مضمار نادي المسيلة للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة كبيرة من فرسان الأندية المحلية وتبلغ مجموع الجوائز المقدمة للفائزين 3000 دينار.



وأوضح رئيس نادي «السكب» محمد الميلم أن هناك طفرة كبيرة في فروسية قفز الحواجز في السنوات الأخيرة بفضل إشهار العديد من الأندية المحلية، مشيرا إلى أن «السكب» هو أول حصان كان للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأغار عليه في غزوة أحد.



بدوره، أوضح رئيس نادي المسيلة بدر الميلم أن البطولة تقام بالشراكة بين نادي السكب ونادي المسيلة وأنه لاحظ ظهور فرسان وفارسات جدد خلال البطولات المحلية لديهم عزيمة وإصرار على المنافسة في أشواط المبتدئين، وسيكون لهم دور مميز في السنوات المقبلة. وتقام منافسات البطولة على ارتفاعات 70-90 و105 و115 و125 و135 سم.