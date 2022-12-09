وجه النائب سعد الخنفور سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار جاء كالتالي:



تعرضت البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لموجة أمطار، ترتب عليها تجمع المياه في العديد من الطرق والمناطق لفترات طويلة، وتعطل حركة المرور.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما استعدادات وزارة الأشغال العامة لموسم الأمطار؟ وهل توجد خطط مسبقة استعدادا لهذا الموسم؟ مع تزويدي بالخطط والقرارات الدالة على ذلك.



2- ما القدرة الاستيعابية لشبكة صرف مياه الأمطار؟



وكيف تعاملتم فنيا في حالة زيادة كمية الأمطار عن القدرة الاستيعابية للشبكة؟



3- هل انتهت الوزارة من أعمال الصيانة الضرورية والمطلوب لتلافي تجمع مياه الأمطار التي تسببت في أضرار غير مسبوقة خلال الأعوام السابقة؟ وهل تأكدتم من جاهزية جميع محطات الرفع والمعالجة للصرف الصحي للعمل بصورة منتظمة؟



4- هل زودتم الوزارة أخيرا بأي آلات جديدة للتعامل مع موسم الأمطار وتكدس المياه وتنظيف شبكات الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك. وهل تمتلك الوزارة أحدث الأجهزة والآلات العالمية للتعامل مع أزمة موسم الأمطار أم توجد أجهزة حديثة من أي من الدول ولم تزود الوزارة بها؟



5- كشف بعدد الأجهزة والآلات والمعدات التي تمتلكها الوزارة والجهات المعنية بالتعامل مع موسم الأمطار، مع بيان تاريخ شراء كل منها.



6- ما آلية تعامل الوزارة مع مشكلة تطاير الحصى في جميع طرق الكويت؟ وما الميزانية المرصودة لذلك؟