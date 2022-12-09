سامح عبدالحفيظ



أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية المقبلة المقرر عقدها الثلاثاء، التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن إضافة شرائح جديدة لقانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية» والخاص بإضافة شريحتي ذوي الإعاقة وربات البيوت.



ومن المقرر أن يستعجل النواب تقرير اللجنة لمناقشته بحضور الجانب الحكومي، حيث سيدفع النواب باتجاه إقرار التقرير بما ورد فيه من ملاحظات وموافقة النواب.



مصدر نيابي من اللجنة أبلغ «الأنباء» بأن اللجنة تنسق مع باقي النواب لتمرير القانون كونه يهتم بشريحتين اجتماعيتين مهمتين جدا لدى الجانبين الحكومي والنيابي.



كما أدرج على جدول أعمال الجلسة التقرير الخامس والعشرون للجنة التشريعية عن قانون تعارض المصالح الذي طالب به غير نائب سابقا وشددوا على سرعة إقراره.



كما أُدرج على جدول أعمال الجلسة ذاتها برنامج عمل الحكومة الذي أحيل إلى المجلس مؤخرا.