أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا وزاريا بتعديل أسماء بعض مؤسسات التعليم العالي في السعودية على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



وتضمن القرار: مادة أولى: تُعدل أسماء مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم 2014/7 المؤرخ 14 مايو 2014م، والخاص بالسماح للطلبة الكويتيين الالتحاق بالدراسة في المملكة العربية السعودية التالية:



1 - يُعدل اسم الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.



2 - يُعدل اسم جامعة الشقراء إلى جامعة شقراء.



3 - يعدل اسم جامعة اليمامة الأهلية إلى جامعة اليمامة.



4 - يعدل اسم جامعة عفت الأهلية إلى جامعة عفّت.



5 - يعدل اسم كلية دار الحكمة الأهلية إلى جامعة دار الحكمة.



6 - يعدل اسم كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريض إلى كلية فقيه للعلوم الطبية.



مادة ثانية: يُعدل اسم كلية الأمير سلطان الأهلية للإدارة الواردة في القرار الوزاري رقم 2017/96 المؤرخ 4 مايو 2017م، والخاص بشأن تعديل اسم كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في المملكة العربية السعودية إلى جامعة الفيصل - كلية الأمير سلطان للإدارة.