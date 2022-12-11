حضور كبير ومسرح رائع وأغنيات نالت إعجاب الجميع

الوسوف والماجد وشاكر وذكرى تواجدوا بأعمالهم



ياسر العيلة



أحيا المطرب اللبناني آدم حفلا غنائيا في قاعة البركة بفندق كراون بلازا، مساء الخميس الماضي، وسط حضور كبير من محبي هذا النجم الموهوب، والحفل من إنتاج شركة «Solo Events» التي قدمت آدم بشكل مميز من خلال تصميم ديكور للمسرح مختلف عن الشكل الذي اعتدنا عليه في الحفلات السابقة التي تعتمد على شاشات العرض، ولكن الديكور كان مبتكرا نوعا ما، حيث اعتمد مصمم الديكور على عمل مجسمات لصور آدم، مع وجود عازفين داخل إطارين، أحدهم يعزف على الغيتار والآخر على الكمان، وقد لاقى هذا التصميم إعجاب الحضور الكبير الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة مطربهم المفضل، والذي بدوره لم يبخل عليهم وكان سخيا وكريما، حيث قدم لهم باقة مميزة ومتنوعة من أجمل أغانيه.



هذه الأجواء كان لها تأثير إيجابي على آدم الذي أشاد بالجمهور أكثر من مرة لتفاعلهم معه وترديدهم كلمات أغنياته بشكل جعله يوصفهم بأكثر من جملة تشجيعية مثل «انتم أحلى عالم» و«أنتم أحلى جمهور»، كما حرص على أن يثني على الكويت وشعبها، وأشاد بالإعلام الكويتي الذي يسانده دائما.



النجم آدم أثبت من خلال هذا الحفل أنه صوت قوي وشجي وإحساس مرهف وله «ستايل» غنائي خاص لا يشبه أحد، ومن الأغاني التي شدا بها في هذا الحفل «خلص الدمع» و«خلصت الحكاية»، وهذه الأغنية من الأغاني التي حققت نسبة مشاهدة عالية تعدت 52 مليون مشاهدة، وردد الجمهور كلماتها معه بشكل غير طبيعي، وأيضا أغنية «في حدا» التي تخطت الـ 55 مليون مشاهدة.



وقدم آدم باقة أخرى من أعماله الرومانسية وسط تفاعل كبير من الحضور، منها أغنية «ارجعلي» التي قدمها بإحساس عال جدا، وأنار كل الجمهور «فلاشات» الموبايلات، وأصبحت القاعة وكأنها سماء تزينها آلاف النجوم، ما جعله يتفاعل معهم للمرة الثالثة، قائلا «أنتم أحلى جمهور بشوفه»، كما غنى واحدة من أجمل أعماله وهي «هذا أنا»، ليؤكد مجددا أنه صانع السعادة والبهجة، وانه سيمفونية من الرومانسية، من خلال انتقائه لكلمات وألحان الأعمال التي يقدمها، وانه حريص على تقديم فن راق يلامس المشاعر والقلوب بعيدا عن صخب الأغاني التقليدية، ليؤكد آدم أنه من مدرسة الطرب الحقيقي، وانه مدرسة خاصة في اللون الطربي الرومانسي.



ومن الأغاني التي قدمها آدم خلال الحفل بعيدا عن أغنياته الخاصة، أغنية «طاير من الفرحة طاير» لراشد الماجد والتي أهداها إلى الكويت الحبيبة وشعبها الأصيل، كما شدا برائعة «سلطان الطرب» جورج وسوف «حلف القمر» والتي أشعل بها حماس ومشاعر الجمهور الذي تفاعل معها بشكل غير طبيعي، كما قدم «ميكس» من أغاني النجم فضل شاكر مثل «معقول أنساك، يا غايب»، كما غنى للراحلة ذكرى أغنيتها الشهيرة «الأسامي»، وكان واضحا أن آدم اختار أغاني لمطربين ينتمون إلى نفس ونهج اللون الذي يفضله.



وشهد الحفل لفتة جميلة من قبل المنتجة فاطمة حمادة التي فاجأت آدم، والحضور بصعودها على خشبة المسرح ومعها كيكة خاصة احتفالا بعيد ميلاده الذي يصادف 12 ديسمبر في لفتة نالت إعجاب آدم الذي تحدث للجمهور، قائلا: «هذا أجمل وأحلى احتفال بعيد ميلادي»، موجها الشكر للمنتجة فاطمة حمادة، وأسدل الستار على واحد من الحفلات الناجحة في كل شيء سواء على المستوى الفني او التنظيم، وكانت بحق سهرة ستظل عالقة في أذهان كل من تواجد في هذا الحفل، وأثبت آدم من خلال أعماله أنه ابن لبنان، وابن كل بلد عربي.



آدم: شكراً للإعلام الكويتي



في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أعرب المطرب آدم عن سعادته بتواجده في الكويت، وأشاد بحفله ووصفه بالأكثر من رائع مثل حفله الأخير، وحرص على توجيه الشكر الى الإعلام الكويتي، وكشف عن أنه كان حريصا على أن يجهز لجمهوره في هذا الحفل أفضل ما لديه من أغنيات.