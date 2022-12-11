عبدالحميد الخطيب



أعلنت الفنانة فاطمة الطباخ عن انضمامها الى بطولة المسرحية الكوميدية السياسة «الأمانة العامة»، من تأليف نادر قطب، إخراج نصار النصار، مخرج مساعد عبدالله الهويدي، إنتاج «جالبوت للإنتاج الفني والمسرحي»، ويشارك فاطمة في البطولة نخبة من الفنانين المتميزين، وهم: أحمد الشمري، مصطفى أشكناني، محمد الكاظمي، محمد الريش، مساعد خالد، حامد النصار، شهد الراشد، سعود الرشود، أحمد الرشود، أحمد حسن، شاهين النجار، زهراء حاجي، وعبدالله رحيل.



بدأ عرض المسرحية 8 الجاري على مسرح محمد عبدالمحسن الخرافي بجمعية الكشافة في حولي، وتناقش أحداثها العديد من القضايا المجتمعية التي تهم الناس بأسلوب كوميدي خفيف، من خلال حكاية مسؤول، وطريقة تعامل حاشيته معه في المواقف المختلفة.