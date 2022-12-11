يعتزم المسؤولون في مدينة أمستردام الهولندية منع تدخين الماريغوانا في مناطق بوسط المدينة في إطار مجموعة تغييرات للحيلولة دون الاحتفال المفرط من جانب السياح ولحماية مناطق للمحليين الذين يعيشون هناك.



ومن المتوقع أن تؤثر هذه القواعد الجديدة بشكل كبير على السياحة بالمدينة. وقال المسؤولون إن شخصية أمستردام المنفتحة والحرة أعطت الزوار انطباعا خاطئا أن «أي شيء مباح وكل شيء مسموح به»، وسوف تستلزم القواعد أيضا عددا من الخدمات بينها تقديم الطعام وخدمات أخرى غلق الأبواب باكرا في المساء ووضع قيود أكثر صرامة.



يشار إلى أن الحظر المعتزم على تدخين الماريغوانا في أجزاء من وسط المدينة لا يستهدف المبيعات في محلات القهوة بل يستهدف الاستهلاك في الهواء الطلق وبالأخص الميادين والشوارع، وسوف يتم فرض غرامات مرتفعة على من ينتهكون القواعد.