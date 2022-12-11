أسامة أبو السعود

أعلن رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي تنظيم وقفة سلمية غداً الاثنين 12-12-2022 في تمام الساعة 10.30 صباحا أمام مؤسسة البترول الكويتية بمنطقة الشويخ بمشاركة برلمانية ونقابية واسعة.

واوضح العجمي ان الوقفة ستكون سلمية ولن تعطل العمل ، مشددا على ان الهدف من الوقفة هو ارسال رسالة سلمية راقية بضرورة الالتفات الى معاناة اكثر من 14 الف مواطن كويتي يعملون في القطاع النفطي الخاص .

وناشد العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح، سرعة الالتفات الى معاناة ابنائه واخوانه العاملين في هذا القطاع دون اي حقوق واضحة ، داعيا سموه الى تفعيل قانون العمل في القطاع النفطي الذي يساوي بين العاملين في القطاع النفطي ككل سواء حكومي او خاص .

وتساءل العجمي: هل يعقل ان يعمل 14 ألف كويتي في القطاع النفطي الخاص وسط المخاطر دون توفير اعمال شاقة او تأمين على حياتهم او غيرها من الحقوق التي أقرها الدستور وقوانين الدولة وتخضع العملية لمزاجية بعض الشركات .

وشدد العجمي على ان العهد الجديد الذي دشنه صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الامين يقوم على العدل والانصاف ويرفض هضم الحقوق خاصة ابناؤكم في هذا البلد الكريم .

وختم العجمي بالتأكيد على ان وقفة العاملين في القطاع النفطي الخاص هي رسالة سلمية لإيصال الصوت ، والتأكيد على ان حقوق العمال مصانة في هذا البلد الكريم ويجب على الحكومة الالتزام بالقانون وتطبيقه أولا وقبل أي شيء .