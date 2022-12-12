

أوصت لجنة محافظة الأحمدي خلال اجتماعها امس برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج مع شارع فرعي لخدمة موقع صواريخ الباتريوت «ميناء عبدالله» على طريق الملك فهد «طريق 40».



وقـــال الـعـازمـــــي ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للصناعة توطين أنشطة صناعية وخدمية للموقع رقم 11 الذي يمثله الموقع 85 بمنطقة ميناء عبدالله ليكون مجمعا للصناعات المستدامة، ووافقت على طلب إحدى الشركات تعديل مشروع تقسيم العقار الموصوف بالقطعة 9 بمنطقة المهبولة الموافق عليه بقرار المجلس البلدي. ولفت الى أن اللجنة أبقت علي جدول أعمالها طلب إلغاء البند 1 من قرار المجلس البلدي بشأن إعادة تنظيم الجزء الإداري ضمن القطعة 5 بمنطقة العقيلة، ورفضت طلب أصحاب العلاقة إضافة الأرض العائدة للدولة والملاصقة للقسيمة 23 الكائنة بمنطقة المنقف قطعة رقم 54، كما أحالت الاقتراح المقدم من العضو ناصر الكفيف بشأن استحداث مدخل ومخرج لمنطقة المهبولة إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



كما أبقت اللجنة على جدول أعمالها طلب شركة ناقلات النفط الكويتية تخصيص موقع لاستغلاله مخازن ومكاتب وورشا ضمن القطاع رقم 12 بمنطقة الفحيحيل مع الاستغناء عن الأرض المخصصة لهم بمنطقة ميناء عبدالله.