أنا أول مطرب تقام له ثلاث حفلات في كأس العالم

تامر حسني قدوة للشباب وكلامه عني شهادة أعتز بها

أجهز لحناً لحماقي يليق به ومختلفاً عما يقدمه

أستعد لمسرحية مع بشار الشطي بعد نجاح «السيرك»



ياسر العيلة



حالة من النشاط الفني يعيشها المطرب الشاب النجم بدر الشعيبي هذه الأيام، حيث أقام ثلاث حفلات ضخمة في دولة قطر، كما انه يستعد لطرح اغنية من ألبومه القادم «النسخة الجديدة».



«الأنباء» التقت الشعيبي ليحدثنا عن تفاصيل هذه الأخبار، بالإضافة الى مشاركته الغناء مع النجم تامر حسني في حفله الأخير الذي أقيم في قاعة «الأرينا»، حيث أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققته حفلاته الأخيرة في قطر، قائلا: الحفل الأول أقيم في «الميدل بيست» وسط حضور تجاوز 4 آلاف شخص، والحفل الثاني أقيم في «فان فيستيفال» بالفان زون بحديقة البدع في الكورنيش، وهو حفل للفيفا وسط حضور 40 ألف شخص، أما الحفل الثالث فكان في «البيت السعودي» وسط حضور 6 آلاف من الجمهور، مشيرا الى انه اول مطرب تقام له ثلاث حفلات غنائية خلال بطولة كأس العالم.



من جانب آخر، كشف الشعيبي عن أنه سيطرح أغنية جديدة الخميس المقبل بعنوان «أعلى نسبة مشاهدة»، باللهجة المصرية، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما.

وقال عن توقيعه مع شركة «سوني ميوزك» العالمية: «سوني ميوزك» شركة عالمية كبرى مقرها الرئيسي في نيويورك، وقعوا من «الميدل ايست» مع النجم محمد حماقي، ومن الخليج كانوا يبحثون عن شكل معين من الفنانين الذين يقدمون فنا يشبه ما يقدمه فنانوهم، فوقع اختيارهم عليّ والحمد لله، وتم الاتفاق على انتاج وتوزيع البوم غنائي لي، ومنتج منفذ شركة «غمزة».



اما عن غنائه مع النجم تامر حسني في حفله الأخير الذي أقيم بقاعة «الأرينا» من خلال أغنية حسني «ليه طلة»، فقال الشعيبي: أنا سعيد بهذه التجربة والغناء مع «نجم الجيل» تامر حسني، وبالفعل تشرفت بمعرفته والغناء معه، وكلامه عني شهادة أعتز بها، وهو قدوة كل شاب طموح يبحث عن النجاح.



وحول حرصه على وجود علاقة مودة وحب مع الكثير من النجوم مثلما حدث مع تامر حسني ومن قبله مع النجم محمد حماقي، رد: طبعا أحرص على ذلك لأننا زملاء في وسط فني واحد، وضروري ان تكون علاقتي طيبة مع الجميع ليس على مستوى الفن فقط ولكن على المستوى الإنساني ايضا.



وبسؤاله عن حرصه على دعم زميله النجم الكوميدي خالد المظفر الذي نشر فيديو لبدايته الفنية في احد الأعمال جسد فيها دور صندوق بريد ليرسل رسالة للجميع بأن اي نجاح يحتاج إلى صبر وجهد وطموح ليحقق الانسان هدفه، أجاب: انا علقت لخالد على هذا الفيديو وقلت له «أنت بدأت مشوارك الفني بدور صندوق بريد واليوم اصبحت نجما»، مضيفا: اليوم خالد المظفر عمره 25 أو 26 عاما ووصل لهذه المكانة بالوسط الفني فهذا يعني انه فنان صاحب فكر، وأنا أفتخر بصداقتي معه، ومن خلال هذا الموقف اقول لكل شاب يملك موهبة ان يصبر ويكافح، وأهم شيء ان يصدق نفسه وأن يحب عمله، ولا بد ان تكون هناك مصداقية في كل شيء يقدمه.



وعن سبب عدم تلحينه لمطربين مثل تامر حسني ومحمد حماقي في ظل العلاقة القوية التي تربطه بهما، أوضح: أتشرف بالتأكيد، وسبق ان تحدثت مع النجم محمد حماقي في هذا الامر، وحاليا أجهز له شيئا جميلا يليق به ويناسبه ويكون مختلفا عن كل ما يقدمه.



وتطرق الشعيبي الى جديده من اعمال فنية بعيدا عن الغناء، قائلا: أجهز حاليا لمسرحية للعيد المقبل مع النجم بشار الشطي عقب النجاح الكبير الذي حققناه معا من خلال مسرحية «السيرك».



وحول أسباب عدم استمرار عروض مسرحية «السيرك» لأكثر من موسم خاصة انها حققت نجاحا كبيرا أسوة بما يحدث في أعمال مسرحية في العديد من الدول العربية، قال بدر: أعطني مسرحا لمدة 10 سنوات وأنا أقدم لك اعمالا مسرحية تستمر لسنوات، لافتا الى ان سبب عدم استمرار مسرحية «السيرك» لموسم جديد لأن لها مواصفات خاصة لا تتوافر في كل المسارح.

وأردف: نحن قدمنا المسرحية في صالة ناد رياضي في الوقت الذي لا يوجد فيه تمرين او نشاط في هذا التوقيت، مشيرا الى انه يقرأ اكثر من عمل حاليا لاختيار نص درامي يشارك فيه خلال شهر رمضان المقبل.