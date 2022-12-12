أقام النائب يوسف البذالي مؤخرا حفل استقبال بمناسبة افتتاح ديوانه الجديد في منطقة سعد العبدالله. وخلال الحفل رحب البذالي بالحضور من ابناء الدائرة الرابعة وعموم من توافدوا على الديوان لتجشمهم عناء الحضور، مشيرا الى ان من عادات اهل الكويت الحميدة التواصل والتواد والتراحم. وشكر النائب يوسف البذالي الجميع على حضورهم، مؤكدا انه سيبقى حافظا لعهده معهم حريصا على تلبية متطلباتهم، آملا ان يستطيع مجلس الأمة والحكومة تحقيق ما تصبو إليه الكويت وأهلها، وأن تتحقق التنمية التي يرجوها وينشدها الجميع على كل الأصعدة.