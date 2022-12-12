استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية يوسف صالح العثمان ورئيس مجلس إدارة الجمعية راشد عوض الهطلاني وأمين سر الجمعية عبدالله سليمان الكندري وأعضاء مجلس الإدارة فيصل عبدالمحسن الطبيخ وصباح مبارك الجلاوي وعبدالوهاب مشاري الفارس وفهد طلق العازمي ورئيس اللجنة الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة د. فالح راشد العازمي ومراقبي الحسابات د.علي عويد رخيص وناصر خليف العنزي. كما استقبل السعدون رئيس نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة جمال دبيان الشلاحي ونائب رئيس النقابة محمد الفيلكاوي وأمين السر عيد العجمي وأمين الصندوق طلال العنزي، وعضوة مجلس الإدارة شيماء الشيرازي.