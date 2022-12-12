وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، قال في مقدمته: نمى إلى علمي عن عدم توافر بعض الأدوية الضرورية للمرضى خاصة مرضى الربو وانقطاع البعض بسبب عدم توفير الوكيل لمثل هذه الأدوية.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما صحة ما يشاع من عدم توافر الأدوية الضرورية لمرضى الربو، وما خطة الوزارة لتخطي هذه المشكلة وكيفية التعامل معها بأسرع وقت؟



2 ـ ما صحة عدم توافر «الغسول للربو» لمدة تجاوزت العام مع الأخذ بالعلم أن هذا المنتج الدوائي من إنتاج الوزارة، كما نمى إلى علمي، وما سبب هذا الانقطاع؟



3 ـ هل توجد أدوية انقطعت ولم توفرها الوزارة بسبب الوكيل وهي أدوية تشكل أهمية للمرضى؟



4 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة الشركات المقصرة أو الوكيل المسؤول عن توفير المنتجات الدوائية للوزارة وثبت تقصيرها؟