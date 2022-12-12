وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي قال في مقدمته، بناء على مشاريع الميزانية المقرة من كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء لكل من الأعوام المالية 2019/2020 و2020/2021 و2021/2022 بالإضافة الى الميزانية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا لكل من ادارة المستودعات الطبية وإدارة الهندسة الطبية عن طريق مجلس الوزراء، أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:



1 - صور من جميع عقود التوريد وتقارير الاستلام وموافقات الجهات الرقابية السابقة للعقود وما تم تنفيذه منها.



2 - بيان سابقة الأعمال مع وزارة الصحة لجميع الشركات للعقود أعلاه.



3 - صور من جميع أوامر التكليف الصادرة منكم الى الشركات للتوريد مع موافقات الجهات الرقابية ان توافر وما تم تنفيذه منها.



4 - صور من جميع أوامر التكليف الصادرة منكم للشركات والتي لم تتحصل على موافقات مسبقة وأسباب اصدارها.



5 - هـل تـم اســتـلام البضائع المذكورة في أوامر التكليف أعلاه مع تزويـدنا بما يثبت ذلك.



6 - صور من طلبات تعزيز الميزانية الصادرة منكم لوزارة المالية وبيان ان تمت الموافقة عليها أو رفضها أو عدم البت بها.



7 - بيان الحالة المالية لكل من ادارة المستودعات الطبية وإدارة الهندسة الطبية في تاريخ 15/11/2022.



8 - بيان حالة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستهلكات الطبية في تاريخ 15/11/2022.



9 - بيان جميع المواد الطبية التي تم تسلمها من جهات رسمية أخرى في الدولة وتم توفيرها على ميزانيات هذه الجهات.



10 - تزويدنا بأسماء اللجان المختصة والتي وافقت على كل العقود ومواقع عملهم وان كان أي منهم يعمل في القطاع الخاص في حينه.



قامت وزارة الصحة بشراء الكثير من الأجهزة والمعدات الطبية في فترة جائحة كورونا وافتتحت عدة مراكز لاستقبال المرضى وعليه، رجاء تزويدنا بالتالي:



1 - قوائم بجميع الأجهزة الطبية التي تم شراؤها مع تزويدي بموافقة الجهات الرقابية.



2 - أماكن تواجد هذه الأجهزة الطبية في الوقت الحالي.



3 - هل تم تخزين أي من هذه الأجهزة لدى مخازن الوزارة.



4 - ما عدد أجهزة ECMO وأجهزة التنفس الصناعي التي تم شراؤها مع تزويدي بصور العقود وأماكن تواجدها.



5 - برجاء تزويدي بعقود جميع المستهلكات واللوازم المصاحبة لهذه الأجهزة منذ تاريخ شرائها الى التاريخ الحالي.



6 - برجاء تزويدي بعقود الصيانة ان تواجدت لجميع الأجهزة التي تم شراؤها في السنوات الثلاث الماضية.