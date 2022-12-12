سامح عبدالحفيظ



قدم ‎النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون لإيقاف نظام التوظيف لدى الجهات الحكومية نفسها، على أن يتولى ديوان الخدمة المدنية ترشيح جميع المسجلين على نظامه للتعيين في جميع الجهات الحكومية والهيئات والجهات المستقلة والملحقة التابعة لها. وقال عاشور ان بعض الجهات الحكومية المستقلة تقوم بين فترة وأخرى بالإعلان عن حاجتها إلى عدد من الموظفين الكويتيين الخريجين وذوي الخبرة لتوظيفهم، ما يفتح باب الواسطة والمحسوبية والاستثناءات، وفي بعض الأحيان يتم وضع شروط تعجيزية للتقديم على تلك الوظائف، في حين أن هناك مسجلين على نظام الخدمة المدنية ينتظرون دورهم للتوظيف في الجهات التابعة للدولة ويصل ترتيب بعض المسجلين لما بعد الـ 100.



من جهته، قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون لوقف تقاضي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى على من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة سواء كان المقترض موظفا أو متقاعدا.



وقال الحويلة ان الدستور والأحكام المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يبينان عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت أي مسمى تقاضي أي فوائد على من يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبلغ من المال يعينه في مواجهة ظروف الحياة. وأضاف: دأبت المؤسسة على تقاضي فوائد ليس لها سند من دستور أو قانون، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء بالنسبة للموظف أو المتقاعد، ما كبد الموظفين والمتقاعدين مبالغ باهظة فرضت عليهم من دون أي أساس قانوني أو مبرر موضوعي.

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صالح عاشور لإيقاف التوظيف لدى الجهات الحكومية والاكتفاء بترشيحات «الديوان»

محمد الحويلة: وقف فوائد «الاستبدال»