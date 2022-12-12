منصور العتيبي نائباً لوزير الخارجية بالدرجة الممتازة ومحمد بوعركي رئيساً للمركز الوطني للأمن السيبراني بدرجة وكيل وزارة

تهنئة البحرين بمناسبة الذكرى الـ 51 للعيد الوطني وتأكيد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في المطار الأميري برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ظهر أمس إلى العاصمة الإيطالية روما لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه بكريم عنايته ورعايته في حله وترحاله.



ثم استعرض مجلس الوزراء نتائج مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، خلال حضور سموه القمتين «العربية ـ الصينية» و«الخليجية ـ الصينية» والدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة الماضي، والتي تم خلالها مناقشة أبرز القضايا بين قادة ورؤساء وفود الدول الخليجية والعربية ورئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي من شأنها تدعيم العمل الخليجي والعربي المشترك، حيث تم التأكيد على الثوابت التي تقوم عليها سياستهم في التعاون والتضامن فيما بينهم في ضوء الأوضاع الراهنة في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والتأكيد على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.



وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمتان «العربية ـ الصينية» و«الخليجية ـ الصينية» والدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية، والتي عكست حرص قادة الدول الخليجية والعربية والصين على تحقيق التضامن والتكامل المشترك ودفع الشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق تطلعات الشعوب والمصالح المشتركة.



من جانب آخر، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا مجلس الوزراء علما بتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج الأحد، للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير الحقل بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ 24 ديسمبر 2019.



من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين السفير منصور عياد العتيبي نائبا لوزير الخارجية بالدرجة الممتازة، كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين عميد ركن متقاعد محمد عبدالعزيز سعود بوعركي رئيسا للمركز الوطني للأمن السيبراني بدرجة وكيل وزارة.



وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي المرسومين إلى سمو نائب الأمير وولي العهد.



من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تكليف شركة المشروعات السياحية بإقامة مشروع ترفيهي لتطوير حديقة جنوب الصباحية.



كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة الذكرى الـ 51 للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الذي سيصادف يوم الجمعة المقبل وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وإلى الشعب البحريني الشقيق، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات متميزة على أرض المملكة الشقيقة.



كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في جمهورية السودان الشقيقة، مشيدا بهذا الاتفاق الذي يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية في السودان، مؤكدا على موقف الكويت الداعم للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين أطراف المرحلة الانتقالية ولكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.