شهدت بورصتا السعودية وأبوظبي أمس، إدراج وتداول أسهم شركة أمريكانا كإدراج مزدوج ومتزامن، حيث قفزت أسهم الشركة، صاحبة امتياز مطاعم كنتاكي وبيتزا هت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أولى جلسات تداولها بالسوق أمس، بعدما جمعت الشركة 1.8 مليار دولار من طرح عام أولي تلاه إدراج مزدوج في أبوظبي والرياض.



وقفزت أسهم أمريكانا 12.6% إلى 2.95 درهم عند الفتح بسوق أبوظبي للأوراق المالية مقابل سعر الطرح البالغ 2.62 درهم، فيما ارتفع السهم 2.6% عند الفتح في الرياض ليبلغ مستوى 2.75 ريال مقابل 2.68 ريال في الطرح العام الأولي.



وباع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار 2.63 مليار سهم، تمثل نحو 30% من الشركة، في طرح عام الشهر الماضي في أول إدراج مزدوج بالمنطقة، ونقل بيان عن محمد العبار قوله إن الإدراج المزدوج المتزامن لمطاعم أمريكانا ببورصتي أبوظبي والسعودية يمثل صفقة هي الأولى من نوعها.



وفي مقابلة مع قناة «CNBC عربية»، قال رئيس مجلس إدارة أمريكانا محمد العبار، إن تركيز الشركة للنمو يستهدف السعودية والإمارات والكويت كأسواق رئيسية، بالإضافة إلى مصر، مشيرا إلى أن الشركة تنظر جدية إلى العراق والمغرب باعتبارها أسواقا مرشحة لتوسع نشاط «أمريكانا».



ولفت الى تطلع شركة «أمريكانا» للاستحواذ على حصة أكبر من كعكة قطاع المطاعم بالمنطقة، البالغ حجمها 55 مليار دولار، بينما حصة الشركة لا تتجاوز ملياري دولار، معتبرا أن هذه الحصة لا تذكر، وبالتالي، فإنه يرى النمو بهذا المجال، مع إبقاء الأعين على أنشطة جديدة.



وأضاف العبار أن خطة شركته تستهدف افتتاح 200 إلى 300 فرع سنويا، لكن إقبال المستثمرين الهائل على الاكتتاب، الذي استقطب طلبات بأكثر من 400 مليار ريال، يحفزها على زيادة عدد المطاعم المزمع افتتاحها كل عام، إلى جانب النظر بفرص استثمارية جديدة.



وأشار إلى ان «أمريكانا» لديها أكثر من 60 ألف موظف منهم 40 ألفا في أمريكانا للمطاعم وأن التركيز على النمو بالاستثمارات في المنطقة والأولوية نحو التوسع في الأعمال الحالية مع وجوب فتح من 200 إلى 400 محل سنويا وأن التغير في رغبات الزبائن يحكم التوجهات في هذا المجال، مشيرا أن الشركة لا تلجأ للاقتراض إلا عند الحاجة القصوى.



وقال إن النمو ومستوى هامش الربح والتدفق النقدي لدى الشركة في تحسن، كما أن النظرة العامة في أمريكانا إيجابية للأعوام الـ 3 المقبلة، مضيفا إن القوانين المنافسة في الدول التي تعمل بها الشركة في تطور ولا يوجد ما يحد من توسع مجال الأطعمة، مشيرا إلى أنه تم الأخذ في الحسبان التطبيق المنتظر لضريبة الشركات في الإمارات في الميزانيات المقبلة.



وفي سؤاله عن القطاع العقاري في دبي، قال العبار إنه متفائل بحذر تجاه قطاع العقاري، لكن الأسعار لاتزال مميزة ومعتدلة مقارنة بمدن عالمية، مضيفا ان هناك طرحا حكوميا لتوفير وحدات سكنية على البحر خلال 4 شهور.



وفيما يتعلق بالقطاع في مصر، أشار العبار الى أن الاستثمارات لم تتوقف هناك خلال السنوات السابقة لكن الآن يوجد صعوبة في استيراد مواد البناء ويجب على المؤسسات التحمل والصبر.