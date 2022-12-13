الموافقة على تقويم الأعوام 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 بعد رفعه للاعتماد من مجلس الجامعات



ترأست مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي اجتماع مجلس الجامعة رقم (6/2022) والذي عقد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالخالدية، بحضور أعضاء مجلس الجامعة.



وفي تصريح لها عقب الاجتماع، ذكرت مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي أن مجلس الجامعة قد ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع رقم (5/2022) الذي عقد بتاريخ 6/10/2022، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (5/2022).



وأشارت إلى موافقة المجلس على طلب وزارة التعليم العالي تجديد انتداب بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية انتدابا كليا لمدة عام في ضوء موافقة مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات وفقا للتفصيل الموضح بالمذكرات المعروضة للتالية أسماؤهم:



- د.محمد عبداللطيف يوسف الجارالله ملحقا ثقافيا في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية لمدة عام اعتبارا من 1/10/2022 حتى 30/9/2023.



- د.خالد عبدالعزيز المحارب ملحقا ثقافيا في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية لمدة عام اعتبارا من 1/10/2022 حتى 30/9/2023.



وأضافت د.الفضلي ان المجلس قد وافق على الميزانية العمومية في 31/3/2022 والحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022 - اللجنة المركزية لدعم جامعة الكويت. وذكرت أن مجلس الجامعة وافق على مقترحات كلية العلوم الطبية المساعدة في شأن تغيير اسم الكلية الحالي ليصبح كلية العلوم الطبية والتأهيلية، والموافقة على إنشاء قسم التمريض بالكلية، والموافقة على استحداث برنامج التمريض بـ 4 مسارات تخصصية بقسم التمريض، وتوصية لجنة الشؤون العلمية في اجتماعها الثالث بتاريخ 10/8/2022.



وأشارت د.الفضلي إلى أن المجلس أكد أهمية الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجامعة الكويت.



وذكرت أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراحي كلية الدراسات العليا بشأن خطة وإعلان وشروط القبول وأعداد المتوقع قبولهم للعام الجامعي 2023/2024، وبشأن أعداد القبول بمنح الدراسات العليا بجامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2024.



وأشارت د.الفضلي إلى موافقة المجلس على اقتراح عمادة القبول والتسجيل بشأن التقويم الجامعي، وذلك للأعوام الجامعية 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 بعد رفعه للاعتماد من مجلس الجامعات الحكومية.



وقد وافق المجلس على اقتراح بعض الكليات ترقية 17 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، 10 من الكليات الإنسانية والاجتماعية و7 من الكليات العملية، وذلك على النحو التالي:



ترقيات الكليات



الإنسانية والاجتماعية

1 - صلاح راشد الناجم - الآداب اللغة العربية وآدابها أستاذ.



2 - علي حسن عبدالله إبراهيم - التربية المناهج وطرق التدريس أستاذ.



3 - محمد فلاح مندكار - الشريعة والدراسات الإسلامية التفسير والحديث أستاذ.



4 - نايف نزال الشمري - العلوم الإدارية الاقتصاد أستاذ.



5 - بدر محمد العليوي - الشريعة والدراسات الإسلامية الفقه وأصول الفقه أستاذ مشارك.



6 - علي سليمان الصالح - الشريعة والدراسات الإسلامية الفقه المقارن والسياسة الشرعية أستاذ مشارك.



7 - ليلى سعود العازمي - التربية أصول التربية أستاذ مشارك.



8 - مجدي أنور قطينة - العلوم الإدارية الإدارة والتسويق أستاذ مشارك.



9 - محمد بدر القناعي - الآداب اللغة العربية وآدابها أستاذ مشارك.



10 - منيرة خالد العجمي - التربية الإدارة التربوية أستاذ مشارك.



ترقيات الكليات العملية



1 - ماجدة صبري حمود - الطب طب الأطفال أستاذ.



2 - نورية عبدالله الكندري - العلوم الإحصاء وبحوث العمليات أستاذ.



3 - دينا سليمان الكندري - العلوم الحياتية علوم الغذاء والتغذية أستاذ مشارك.



4 - سعد عبد الهادي الدوسري - الطب الجراحة أستاذ مشارك.



5 - شريفة حسن الكندري - العلوم الحياتية علوم الغذاء والتغذية أستاذ مشارك.



6 - لمى عبدالمحسن الفارس - الطب الأمراض السريرية أستاذ مشارك.



7 - ناصر مضحي العنزي - العلوم الطبية المساعدة المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية أستاذ مشارك.