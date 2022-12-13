أحالت لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن موقع بديل لقسائم شرق الصناعية الي الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.



وقال العبدالجادر ان اللجنة رفضت الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن طلب دمج عدد من القسائم في منطقة شرق، وإحالة الاقتراح المقدم من عدد من اعضاء المجلس السابقين، بشأن نقل مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم من «العديلية» إلى منطقة أخرى غير سكنية الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة الهيئة العامة للشباب للاستعجال بالرد مع تزويد اللجنة بتوصيات اللجنة المشكلة بهذا الشأن.



وأشار إلى ان اللجنة وافقت على طلبات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمتضمنة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الصليبخات قطعة1 وموقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة قرطبة قطعة 3، وموقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة 6.