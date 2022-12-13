وجه النائب حمد العبيد سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المدلج جاء كالتالي:



بشأن أبراج الاتصالات المنتشرة فوق أسطح المنازل وبعض فروع الجمعيات،



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما آلية تركيب هذه الأبراج فوق أسطح المنازل؟ وما السند القانوني لذلك؟ وهل يوجد ترخيص في هذا الشأن؟ مع إفادتي وتزويدي بالمستندات والعقود في هذا الشأن.



2 - هل أعدت دراسة حول الأضرار الناتجة عن وجود مثل هذه الأبراج وسط المناطق السكنية ومدى تأثيرها السلبي على القاطنين في المنزل ومن حولهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذه الدراسة.