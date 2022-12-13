تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة باستعجال تجديد التأمين الصحي للديبلوماسيين والإداريين العاملين في ديوان عام وزارة الخارجية.



ونص الاقتراح على ما يلي: نظرا للدور الكبير الذي يقوم به الموظفون الإداريون الكويتيون العاملون في وزارة الخارجية، والذي لا يقل مسؤولية عن دور إخوانهم العاملين في السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وانطلاقا من هذا، ولوجود مطالب مستحقة لهم وتنفيذها سيكون حافزا لهم لتقديم المزيد من الجهود، وتحقيق الرضا الوظيفي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



الاستعجال في «تجديد التأمين الصحي» وفقا لما نص عليه المرسوم رقم 21/2017 للديبلوماسيين والإداريين العاملين في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث إنه متوقف منذ شهر أكتوبر عام 2020.



..ويقترح زيادة المكافأة التشجيعية للإداريين في ديوان عام «الخارجية»



قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة بزيادة المكافأة التشجيعية للموظفين الإداريين في ديوان عام وزارة الخارجية أسوة بما تم إقراره لزملائهم الموظفين العاملين في ديوان عام الوزارة عام 2019.



ونص الاقتراح على ما يلي: نظرا للدور الكبير، الذي يقوم به الموظفون الإداريون الكويتيون العاملون في وزارة الخارجية، والذي لا يقل مسؤولية عن دور إخوانهم العاملين في السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وانطلاقا من هذا، ولوجود مطالب مستحقة لهم وتنفيذها سيكون حافزا لهم لتقديم المزيد من الجهود، وتحقيق الرضا الوظيفي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «زيادة المكافأة التشجيعية للموظفين الإداريين في ديوان عام وزارة الخارجية أسوة بما تم إقراره لإخوانهم الموظفين العاملين في ديوان عام الوزارة عام 2019».



..وتنظيم تنقلات الموظفين الإداريين في «الخارجية» للعمل في البعثات



قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة بوضع آلية لتنظيم تنقلات الموظفين الإداريين في وزارة الخارجية، للعمل في البعثات الخارجية (بحد أقصى 8 سنوات) أسوة بنظرائهم الديبلوماسيين.



ونص الاقتراح على ما يلي:



نظرا للدور الكبير، الذي يقوم به الموظفون الإداريون الكويتيون العاملون في وزارة الخارجية، والذي لا يقل مسؤولية عن دور إخوانهم العاملين في السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وانطلاقا من هذا، ولوجود مطالب مستحقه لهم وتنفيذها سيكون حافزا لهم لتقديم المزيد من الجهود، وتحقيق الرضا الوظيفي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «وضع آليه لتنظيم تنقلات الموظفين الإداريين في وزارة الخارجية، للعمل في البعثات الخارجية (بحد أقصى 8 سنوات) أسوة بنظرائهم الديبلوماسيين، وتثبيت شهر يناير سنويا موعدا لكشف التنقلات».