أكد القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي اليوم الإثنين أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الدول العربية في مختلف المجالات.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السديراوي لـ «كونا» على هامش اجتماع الدورة الـ 44 لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأشار د.السديراوي إلى حرص الكويت على المشاركة في اجتماعات الاتحاد في إطار سعيها لتحقيق التعاون في المجالات البحثية والعلمية، موضحا أن «السبيل الأساسي للنجاح اليوم هو العلم المفتوح وتبادل المعلومات والأفكار والتعاون بين المؤسسات العلمية المختلفة».



وأكد أن الكويت «سباقة» في مجال البحث العلمي، مبينا أنها كانت من أولى الدول في المنطقة التي أسست معهد الكويت للأبحاث العلمية منذ ما يقارب 52 سنة إضافة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تدعم البحث العلمي في مجالات مختلفة وجامعة الكويت والجامعات الخاصة.



ولفت د.السديراوي الى وجود تعاون مشترك بين هذه الجهات لخدمة البحث العلمي ليكون له مردود اقتصادي للكويت في المستقبل.



وأعرب عن أمله في زيادة الدعم المالي للبحث العلمي بالدول العربية خلال الفترة المقبلة باعتبار أن ذلك هو «السبيل الأساسي لتطوير الدول والمجتمعات ونقلها من دول نامية الى دول متقدمة».



وبين أن الفرق الأساسي بين الدول المتقدمة والنامية هو أن اقتصادات الدول المتقدمة تعتمد على العلم والمعرفة، فيما تعتمد اقتصادات الدول النامية على أمور أخرى مثل السياحة والزراعة والموارد الطبيعية وغيرها.



وأوضح د.السديراوي أن مشروع جدول أعمال الدورة يتضمن عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير عمل اتحاد مجالس البحث العلمي ومناقشة الأمور المالية والميزانية واستراتيجية العمل المقبلة في ضوء انتخاب أمين عام جديد للاتحاد الى جانب استعراض خطط عمل المرحلة المقبلة.