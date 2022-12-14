النهضة العصرية ومظاهر الريادة أتت برؤى حكيمة من العاهل البحريني لمتطلبات الحاضر والمستقبل

سفير عمان: مملكة البحرين شقيق لنا ونتمنى للمنظومة الخليجية المزيد من التطور

السفير السعودي: كل يوم وطني لأي دولة خليجية يوم وطني للجميع..ونسأل الله دوام المحبة

السفير المصري: نرفع أسمى آيات التهاني للمملكة ونتمنى لهم مزيداً من التقدم والازدهار



أسامة دياب



رفع سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي أصدق التهاني والتبريكات إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء وإلى شعب البحرين بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى انضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم.



وقال المالكي في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة بالمناسبة مساء أول من امس في فندق الريجنسي إن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية المجيدة يعيد للذكرى سنين زاخرة بالإنجازات التنموية الرائدة والنهضة العصرية الشاملة ومظاهر الريادة والتفوق التي أنجزتها المملكة برؤى حكيمة ونظرة ثاقبة من جلالة العاهل البحريني لمتطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل، وحرصه المعهود على توجيه كل الجهود لتحقيق تطلعات شعب البحرين.



مسيرة تنموية



وأشاد بالإنجازات المميزة التي تشهدها المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، مبينا أنها علامة فارقة في تاريخها الحضاري العريق ونموذج متميز في النماء وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مثنيا على العلاقات الكويتية -البحرينية التي وصفها بالمتميزة والمتطورة على الدوام، مؤكدا على الالتزام بالتوجيهات السامية بالتعاون البناء مع الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصا الكويت التي تربطنا معها علاقات متجذرة في عمق التاريخ في إطار من القربى وصلة الدم ووشائج التواصل والمصير المشترك.



بدوره، قال السفير السعودي لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد: نهنئ انفسنا والاخوة الاشقاء في مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك، لافتا الى انها فرحة عامة لجميع شعوب الخليج وليس للبحرين فقط.



وأضاف الأمير سلطان بن سعد: «كل ايامنا احتفالات في دول الخليج ان شاء الله، وكل يوم وطني لكل دولة يوم وطني لجميع الدول، وان شاء الله تدوم المحبة والسلام والتطور والأمن والأمان والرقي في ظل قياداتنا الحكيمة».



أجواء فرحة



من جانبه «ذكر سفير سلطنة عمان د.صالح الخروصي اننا نعيش أجواء الفرحة بمناسبة اليوم الوطني البحريني، متمنيا لهم دوام التطور والنماء للمملكة، مضيفا: تعتبر مملكة البحرين شقيقا لنا ونتمنى للمنظومة الخليجية المزيد من التطور والعلاقات الاخوية التي يتحقق من خلالها المزيد من الطموح والانجازات، وكل عام ودول الخليج والدول العربية في أحسن حال».



من جهته، أعرب السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت عن سعادته للمشاركة بالعيد الوطني لمملكة البحرين ضمن كوكبة من رجال الفكر والثقافة ورموز المجتمع الكويتي والسفراء المعتمدين، رافعا أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمـــنيا لهم مــزيدا من التقدم والازدهار.



من ناحيته، هنأ مدير المعهد الديبلوماسي السابق السفير عبدالعزيز الشارخ البحرين حكومة وقيادة وشعبا، واصفا الشعب البحريني بـ «بالطيب والصديق والأخ والحليم بالنسبة للشعب الكويتي»، مشيدا بالنهضة الشاملة التي تشهدها البحرين في شتى المجالات وهو فخر لكل الخليج، ونتمنى لهم دوام التــــوفيق والازدهار والتقدم.



وفي السياق ذاته، أعرب راعي كاتدرائية مار مرقس للأقباط الأرثوذكس القمص بيجول الأنبا بيشوي عن تمنياته للبحرين بالرخاء والازدهار ولقادتها وحكومتها وشعبها الطيب بالخير والسلام.



وقال بيجول ان البحرين بلدنا وتشرفت بالذهاب اليها اكثر من مرة، واستمتعت بالأجواء وبحفاوة الضيافة وبحثنا موضوع حوار الاديان، فهي بلد جميل ومعتدل والكل يشهد لها وعلاقتها بمصر والكويت قوية واخوية، متمنيا لها دوام التقدم والازدهار.