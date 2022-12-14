العوضي: توطين الصناعة الدوائية لتلبية احتياجات منظومة الأمن الدوائي وتوفير 30 مليون دينار لزيادة السعة التخزينية

سامح عبدالحفيظ



أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة من خلال برنامج عملها «الذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية».

وقال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد انتقال المجلس إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة، ان الحكومة تأمل أن يحقق هذا البرنامج تطلعات المواطنين والمواطنات وأن يتلمس احتياجاتهم ودفع عجلة التنمية بما يحقق مستقبلا واعدا ومزدهرا للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

وفي موضوع آخر، أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي الحرص التام على تلبية كل احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا الى انه سيتم العمل على توطين الصناعة الدوائية وتذليل كل التحديات لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الدوائي في البلاد، وتوفير ٣٠ مليون دينار لزيادة السعة التخزينية للأدوية.



من جانب آخر، وافق مجلس الأمة على قانون منع تعارض المصالح بمداولته الاولى وأجّل الثانية لمزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.

كما اقر المجلس في المداولتين الأولى والثانية تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية» بما يشمل إضافة ذوي الإعاقة وربات المنازل الى الفئات المشمولة سابقا بحيث يغطي القانون المواطنين المتقاعدين المسجلين



بـ «التأمينات» والكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة والأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وبلغت (50) سنة، والمطلقة التي تتلقى مساعدة اجتماعية ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.