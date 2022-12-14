حُدِّد الصيف المقبل موعداً لطرح فيلم الرسوم المتحركة الجديد للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي في دور السينما اليابانية، على ما أعلنت الشركة الموزعة لهذا العمل الذي يشكّل عودة للمؤسس المشارك لاستوديو "غيبلي" عن تقاعده بعد عشر سنوات على آخر فيلم روائي له.

وكان مخرج فيلمي "ماي نايبر توتورو" و"برنسيس مونونوكيه"، البالغ حالياً 81 عاماً، والذي يُعتبر أحد أهم مخرجي الأفلام التحريكية اليابانية، أعلن بعد عرض فيلمه "ذي ويند رايزس"" عام 2013 اعتزاله إخراج أفلام الرسوم المتحركة، لكنه عاد عن قراره بعد ثلاث سنوات.

وسيكون 14 تموز/يوليو 2023 موعداً لبدء دور السينما اليابانية عرض الفيلم الجديد الذي كان يعمل عليه منذ ذلك الحين، وفق ما أعلنت الثلاثاء شركة الإنتاج اليابانية "توهو" التي نشرت على "تويتر" ملصقاً للفيلم يمثّل طائراً أبيض.

واستُمِدَّ العنوان الياباني للفيلم الذي سبق الإعلان عنه من رواية للكاتب والصحافي الياباني جينزابورو يوشينو نُشرت عام 1937.

وسبق أن اقتبسَ كتاب شرائط كانغا يابانية مصوّرة نُشر عام 2017 من هذه الرواية التي تًعتبر من كلاسيكيات الأدب الياباني، والتي عُرف كاتبها كما ميازاكي نفسه بكونه من دعاة السلام.

وحقق ميازاكي نجاحاً عالمياً واسعاً بفضل عدد من أفلامه على غرار "سبيرتد آواي"الذي عُرض عام 2001 وحصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، وبقي في صدارة شباك التذاكر الياباني نحو عقدين، قبل أن ينتزع المرتبة الأولى منه فيلم رسوم متحركة ياباني آخر هو "ديمن سلاير" عام 2020.

وافتتح استوديو "غيبلي" الذي أسسه ميازاكي مع المخرج الراحل إيساو تاكاهاتا متنزها شاسعاً في اليابان في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر مخصصاً لعالم أفلامه.