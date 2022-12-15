استقبل عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د. بدر فهد البديوي الخبير الزائر د.سعيد الشمراني من جامعة الملك سعود، بحضور كل من العميد المساعد للتخطيط والتطوير د.سجى بوخمسين، ومدير برنامج الماجستير وطرق التدريس بكلية التربية د.نهى الرويشد، ود.سلطان السهلي عضو لجنة برنامج الماجستير وطرق التدريس، وذلك لتقييم برنامج الماجستير وطرق التدريس.



ويأتي الهدف من هذه الزيارة العمل على معالجة بعض مشكلات البرنامج مع وضع حلول لها من خلال التركيز على التوازن في ثلاثة معايير مهمة وهي: (التدريس ـ المناهج ـ القضايا البحثية)، وكيفية التوافق مع البرامج الأخرى بهدف الاستفادة من البرنامج، والتفاعل بين أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس وانتقال الخبرات فيما بينهم، وضرورة استحداث بعض المقررات التي تخدم البرنامج والعمل على تطويرها فضلا عن تفعيل ثقافة التقييم الدوري.