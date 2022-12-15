أكدت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م.شريفة الشلفان أن جميع قرارات المجلس من تخصيص أراض وإقرار مشاريع ولوائح يجب ان تكون مبنية على المخطط الهيكلي.



وقالت الشلفان بعد اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع المخطط الهيكلي الجديد للدولة أمس انه يعكس خططها المستقبلية لعام 2040 الذي سيقر كمرسوم أميري، مشيرة الى أن للمجلس البلدي دورين بخصوص المخطط الهيكلي الأول يتعلق بإبداء الرأي تمهيدا لإصداره بمرسوم، أما الثاني فيختص بدراسة ومعرفة تفاصيل هذه الخطة لان جميع قرارات المجلس يحب أن تكون مبنية على المخطط الهيكلي.



وأضافت: لدى الدولة خطان رئيستان للتطور على المدى البعيد، الأولى خطة التنمية الاقتصادية، والثانية المخطط الهيكلي وهي الخطة العمرانية التي ستتحقق من خلالها خطة التنمية، لافتة الى أن المخطط الهيكلي الرابع يتكون من تقارير عدة تسلم المجلس بضعة منها وتمت مناقشة استراتيجية التنفيذ ودليل نظم ولوائح التخطيط والبناء بحضور الجهاز التنفيذي والمستشار «perkins and will»، مشيرة الى أن دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء من أهم التقارير التي لها ارتباط مباشر مع لائحة البناء وسيعمل المجلس ايضا على دراستها.