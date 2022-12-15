تسبب الفنان عمرو عبدالجليل في أزمة جديدة للفنانة روبي قبل ساعات من بدء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «حضرة العمدة»، حيث فوجئ صناع العمل بعبدالجليل يعتذر عن عدم المشاركة في المسلسل بعد تعاقده رسميا عليه منذ فترة.



والسبب الذي دفع عمرو للاعتذار هو ارتباطه خلال الفترة الحالية بتصوير عدد من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى تحضيره لمسرحية جديدة، ستعرض ضمن «موسم الرياض».



وكان المسلسل قد تعرض لأزمة عندما قدم الفنان إياد نصار اعتذاره عن عدم المشاركة فيه، وذلك لارتباطه بأكثر من عمل درامي وسينمائي، ليحل محمود عبدالمغني بدلا منه.



يذكر أن «حضرة العمدة» من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، ويضم نخبة من الفنانين منهم رياض الخولي، صلاح عبدالله، سميحة أيوب، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، أحمد بدير، بسمة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية البحث عن بديل لعمرو عبدالجليل من أجل الإعلان عن بدء التصوير.