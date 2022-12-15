أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، مؤكدا ان العلاقات المصرية - الأميركية «استراتيجية ومتينة».

وأعرب الرئيس السيسي خلال لقائه عددا من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأميركي على هامش مشاركته في أعمال القمة الاميركية - الافريقية الثانية بواشنطن عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالشراكة بين البلدين وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جهته، دعا الرئيس جو بايدن أمام قادة 49 دولة أفريقية في القمة إلى إقامة «شراكة» كبيرة مع القارة، اعتبرها مفتاح «النجاح» للعالم.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في ثاني أيام القمة «عندما تنجح أفريقيا، تنجح الولايات المتحدة، العالم كله ينجح»، معلنا عن حزمة استثمارات أميركية كبيرة في القارة السمراء.