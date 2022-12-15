أقام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع مايكروسوفت ورشة عمل لإطلاق والتعريف بمبادرة «الثقة الصفرية في القطاع الحكومي».



وتهدف مبادرة «الثقة الصفرية في القطاع الحكومي» إلى دعم الجهات الحكومية في تبني وتطبيق ثقافة ومنهجية الثقة الصفرية Trust Zero من خلال الاستفادة من الاستثمارات الحالية في حلول 365 Microsoft، وتسهم مبادرة «الثقة الصفرية في القطاع الحكومي» إلى تعزيز الأمن السيبراني في الجهات الحكومية ومساعدتها على الاستعداد لمواجهة المخاطر الأمنية التي يشهدها العصر الرقمي من خلال حماية أمن الأشخاص والأجهزة والبيانات والتطبيقات أينما كانوا.



حضر الورشة عدد كبير من مسؤولي تقنية المعلومات والأمن السيبراني في مختلف مؤسسات القطاع الحكومي، للتعرف على هذه المبادرة وكيفية الاستفادة منها لتحقيق أعلى مستويات الثقة والأمن السيبراني لتسريع مسيرة التحول الرقمي مع الحفاظ على خصوصية البيانات والعمليات في مختلف مؤسسات الدولة.



وتعليقا على تنظيم هذه الورشة التعريفية، قال د.عمار الحسيني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، «بينما نعمل جاهدين على تحقيق برنامج التحول الرقمي ورؤية «الكويت الجديدة 2035»، أصبح من الضروري على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة إدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل استراتيجي»، وأضاف «ندرك أنه لا يمكن أن تتحقق رحلة التحول الرقمي دون توفير الحماية الأمنية اللازمة للبيانات والبنية التحتية الرقمية، ولذلك إن تعاوننا مع أحد شركائنا الاستراتيجيين للتحول الرقمي مايكروسوفت يمكننا من الاستفادة من الحلول الذكية الموثوقة وخبراتها العالمية في مجال الأمن السيبراني في سعينا إلى تحقيق أعلى مستويات الحماية والامتثال في الجهات الحكومية لمساعدتها على مواجهة المخاطر الأمنية والتصدي لها».



تجدر الإشارة إلى أن شركة مايكروسوفت العالمية تستثمر أكثر من مليار دولار سنويا في البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني، مع التزام باستثمار 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير حلول الأمن السيبراني ورفع الكفاءات العلمية في هذا المجال.



من جهته، قال علاء الدين كريم، مدير عام مايكروسوفت الكويت «بحسب دراسة لشركة PwC، فإن الأمن السيبراني هو أكبر تهديد يواجه الشركات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتبر 57% من المديرين التنفيذيين في المنطقة المخاطر السيبرانية أولوية دفاعية رئيسية للعام المقبل، بينما يتوقع 65% أن التهديدات السيبرانية ستعيق قدرة مؤسساتهم على الابتكار. ومن هذا المنطلق، نعمل مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وكل الجهات المعنية على تحقيق أهداف حكومة الكويت المتمثلة في تطبيق مبادرة الثقة الصفرية في القطاع الحكومي ووضع قوانين وآليات عمل من شأنها أن تسهم في تعزيز مشهد الأمن السيبراني والتصدي للهجمات السيبرانية المعقدة والمتزايدة بصورة متسارعة».