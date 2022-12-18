بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة، إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية التي حققتها دولة قطر الشقيقة على جميع الأصعدة وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة، ومتمنيا سموه لدولة قطر الشقيقة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك جيغمي كيسار نامغيل وانغتشوك ملك مملكة بوتان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.