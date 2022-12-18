منال المطر: الاستدامة مسؤولية الجميع و«الوطني» يواصل مسؤوليته بتعزيز مساهماته بمجتمعنا

توزيع نحو 12 ألف وجبة إفطار على الصائمين في جولات ميدانية استمرت طوال الشهر الفضيل

تدريب 174 طالبة وطالباً في برامج مصممة للخريجين والجامعيين منها «كن» و«تمكن»

سباق الوطني للجري يحتفل بعامه الـ 28 كأكبر مهرجان جمع الرياضة والصحة والعائلة بالكويت

مستمرون في بناء مبنى جديد لمستشفى «الوطني» للأطفال بهدف تبني أفضل ممارسات الرعاية

توزيع 250 حقيبة إسعافات ضمن حملة للحماية من الحوادث في موسم البر بالتعاون مع «الإطفاء»



واصل بنك الكويت الوطني خلال العام 2022 إطلاق ورعاية البرامج الاجتماعية الهادفة في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والتنمية الاجتماعية والبيئية والرياضية والتوعوية ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت بهدف ترسيخ أسس التنمية المستدامة تماشيا مع خطة التنمية الوطنية.



وقد نجح بنك الكويت الوطني في العام 2022 في تحقيق نتائج نوعية فيما يتعلق بجهوده تجاه تحقيق الاستدامة في العديد من الخدمات والمساهمات والمبادرات التي شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والرياضية.



وبهذه المناسبة، علقت رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر قائلة: الاستدامة مسؤولية الجميع، والوطني يواصل مسؤوليته في تعزيز مساهمات الاستدامة في مجتمعنا.



مستشفى «الوطني» التخصصي للأطفال



وأشارت المطر إلى أن مشروع بناء مبنى جديد تقدر تكلفته بنحو 13 مليون دينار كويتي وعلى مساحة 8 آلاف متر لمستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لأمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال تسير وفق ما هو مخطط له وذلك تماشيا مع استراتيجيتنا في تطوير خدماتها وتطبيق معايير السلامة وتطوير الابحاث جنبا إلى جنب مع الالتزام بتوفير أفضل مقاييس الرعاية العالمية للمرضى وعائلاتهم.



وعلى صعيد متصل، لفتت المطر إلى مواصلة البنك هذا العام دعمه لنشاطات بيت عبدالله BACCH وجمعية رعاية الأطفال في المستشفيات KACCH وذلك في إطار مبادراتنا الصحية الداعمة للأطفال مرضى السرطان.



برنامج «Bankee»



شهد هذا العام كذلك إطلاق برنامج «Bankee» الأول من نوعه وذلك في مدارس مختارة بالكويت بالتعاون مع وزارة التربية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، والذي يهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى طلبة وطالبات المدارس من خلال تعريفهم بالثقافة المالية بأسلوب عملي وتفاعلي.



يعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه الذي ابتكره بنك الكويت الوطني لتقديمه إلى المجتمع وإثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل.



ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية.



سباق الوطني للجري



احتفل البنك الوطني بإطلاق سباق الجري الثامن والعشرين، ولفتت المطر إلى أن نسخة العام 2022 كانت مغايرة من جميع النواحي من حيث الاستعدادات والنتائج حيث أتاح للمتبارين التنافس في مسافتين مختلفتين 10 و5 كم كما أن فعاليات الحفل كانت حافلة بالمكافآت والجوائز غير المسبوقة.

ونجح السباق على غرار كل عام في تحويل الكويت إلى مهرجان رياضي وصحي ضخم، لاسيما بعد انقطاع قسري بسبب الظروف الوبائية الطارئة والعودة بنفس الزخم والتنافسية والاقبال الجماهيري الكثيف.



افعل الخير



وقالت المطر إن من أبرز البرامج السنوية التي دأب الوطني على تنظيمها والالتزام بها برنامجه السنوي المخصص لشهر رمضان.

وشمل البرنامج توزيع 12ألف وجبة إفطار في قصر نايف والمباركية والمستشفى الميداني ومنطقة الصباح الطبية والمرافق العامة والمناطق السكنية وتوزيع 500 كسرة صيام محققا برنامج هذا العام علامة فارقة تجسدت بأهدافه التنموية التي تعدت الدعم المادي إلى الاستثمار بالأعمال والمبادرات الاجتماعية وضمان استمرارية هذا العطاء للأسر والأفراد المحتاجين.



وللعام الرابع، شارك بنك الكويت الوطني في برنامج مدفع الإفطار الذي يبث على تلفزيون الكويت كما تواجد يوميا لإفطار الصائمين في قصر نايف حيث قام بتوزيع وجبات الإفطار إفطار على الصائمين الذين يتوافدون لمتابعة لحظة انطلاق مدفع الإفطار في هذا القصر الذي يتمتع بدلالة تراثية وتاريخية، كذلك الاحتفال مع الاطفال بمناسبة قرقيعان.



كذلك وزع بنك الكويت الوطني 500 كسرة صائم على السائقين عند اشارات المرور في الشوارع الاستراتيجية وتتميز هذه المبادرة بأنها تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية خلال الشهر الفضيل، لاسيما مع اقتراب موعد الافطار ومحاولات بعض السائقين اللحاق بإفطارهم من خلال السرعة والتجاوزات المرورية.



مع انحسار الإجراءات الاحترازية بعد الجائحة، احتفل بنك الكويت الوطني خلال الشهر الفضيل بعدد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات الاجتماعية في حديقة وهران بمنطقة الشامية.

وامتدت هذه النشاطات الترفيهية لمدة 9 أيام خلال الشهر الفضيل جرى توزيع أكثر من 80 جائزة وتتويج 9 فائزين يوميا، كما تضمنت الفعاليات ت حلقات طهي مباشرة على يد أشهر الطهاة في الكويت تركز على تحضير الأطباق التقليدية المرتبطة بالشهر الفضيل تلاه فعاليات قرقيعان، وقد قام البنك بتوزيع 18 ألف وحدة قرقيعان في زيارات ميدانية عدة شملت كذلك مستشفى الوطني.



متطوعو رمضان



على غرار كل عام، شارك 41 متطوعا من موظفي بنك الكويت الوطني خاصة العاملين في الفروع في برنامج شهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير» وذلك من خلال القيام بالزيارات والجولات الميدانية ويأتي ذلك انطلاقا من حرص البنك على تنمية مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال تعزيز ارتباطهم بالأعمال الانسانية والنشاطات الاجتماعية التي ينظمها.



مبادرات مجتمعية



أما على صعيد المبادرات الاجتماعية، فاستعرضت المطر لمجموع الرعايات الاجتماعية التي قدمها البنك الوطني هذا العام والتي يأتي في مقدمها لوياك وبيت عبدالله والجمعية الكويتية لرعاية الاطفال في المستشفيات، بالإضافة إلى دعم فعاليات رياضية مثل المباراة الودية التي جمعت منتخب مصر وبلجيكا قبيل استعدادات كأس العالم، ودعم إحدى فعاليات أرينا الكويت لإعادة إحياء التراث الموسيقي انطلاقا من حرص البنك ليكون من أوائل الداعمين للفعاليات ذات القيمة الثقافية والفنية لتنمية هادفة ترسخ العمق الثقافي للمجتمع.



من جهة أخرى، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، شارك الوطني في حملة كسوة الشتاء لدعم 3000 عامل نظافة، هذا وشارك الوطني في حملة «تبرع لتعليمهم 2022-2023 لدعم ومساعدة الطلاب المتعثرين عن سداد تكاليف الدراسة.



كما قدم بنك الكويت الوطني دعمه لحملة توعوية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام بالتزامن وذلك بهدف حماية مرتادي الشاليهات وتعزيز الوعي تجاه الحوادث التي قد تواجههم.

وشارك في الحملة فريق من قوة الإطفاء العام ومتطوعو بنك الكويت الوطني الذين قاموا بزيارات لتوزيع نحو 250 حقيبة متكاملة تتضمن إسعافات أولية ومطفأة حرائق وأجهزة لإنذار الحريق.

وإلى جانب الزيارات الميدانية، تضمنت الحملة كذلك توعية اجتماعية عبر قنوات التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة من الرسائل المصورة والنصائح التي سيقدمها فريق قوة الإطفاء حول الوقاية من الحرائق وحوادث الاختناق والسلامة العامة، والمحافظة على نظافة العامة.



بيئة عمل غير



في إطار برنامج رفاه الموظفين الذي يقدم من خلاله بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة من الحملات الطبية والصحية والتوعوية التي تعنى برفاه موظفيه.



ويتعاون بنك الكويت الوطني ضمن حملة التوعية بمرض السكري مع مستشفى واره حيث يتواجد اختصاصيون وأطباء من «واره» في عيادة الوطني في المقر الرئيسي للبنك- التي تعمل حاليا تحت إدارة «واره» ـ لاستقبال الموظفين والقيام بالفحوصات اللازمة.



ومن ضمن مبادرات التوعية لهذا العام، أطلق بنك الكويت الوطني العديد من الحملات التوعوية التي اطلقت بالتزامن مع المناسبات العالمية أو الوطنية، ولكن أبرز الحملات التوعوية لهذا العام تناولت أمن المعلومات والوعي المعلوماتي الالكتروني وذلك من خلال حملتين الأولى بالتعاون مع مؤسسة لوياك والثانية بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية، كما قدمت العديد من الحملات التوعوية المتعلقة بصحة الموظفين تناولت الصحة النفسية والصحة الغذائية والصحة الجسدية والتمارين الفيزيائية إضافة إلى الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والأمراض المستعصية مثل سرطان الثدي وغيرها من الحملات الأخرى مثل حملة التبرع بالدم.



تمكين المرأة



كما قام بنك الكويت الوطني بدعم 10 نساء ضمن رعايته لورشة العمل لتمكين المرأة التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في بيت السدو والتي تستهدف تحقيق الاستقلالية المادية للمرأة وتعليم المرأة على صناعة السدو والحرف اليدوية لدعم بناء القدرات الإنتاجية للأسر المحتاجة وتنمية مهاراتهن وتوفير فرص العمل لهن.



هذا، وفي إطار الجهود من أجل تحقيق الأمن والأمان للمرأة، أضاء بنك الكويت الوطني مقره الرئيسي باللون البرتقالي باعتباره أحد معالم الكويت لمدة 16 يوما ضمن حملة «العالم برتقالي» الأممية بهدف زيادة الوعي بخطورة العنف المبني على النوع الاجتماعي لاسيما وأن بنك الكويت الوطني كان من أولى الجهات الكويتية التي وقعت على مبادئ تمكين المرأة (WEPS) في موقع الأمم المتحدة.



حماية البيئة



ضمن رعايته لمشروع فريق الغوص الكويتي، لحماية وتأهيل البيئة البحرية والجزر وشعابها المرجانية ورفع المخلفات الضارة منها، دعم الوطني الفريق للقيام بعشرين عملية توزعت بين رفع المخلفات الضارة وشباك الصيد المهملة، حيث تمكن فريق الغوص الكويتي من إزالة 19 طنا من النفايات البلاستيكية وشبكات الصيد المهملة في مناطق مختلفة من الخلجان والسواحل الكويتية، وقد توزعت هذه العمليات في جزر الكويت وسواحل شواطئ الكويت في بحر المركز العلمي وجون الكويت.



تطوير الشباب



قدم بنك الكويت الوطني فرصا تدريبية لـ 174 طالبة وطالبا ضمن برامج تدريبية قام برعايتها ودعمها أو حتى تنظيمها، من رعايته لبرنامج «كن» التدريبي لريادة الأعمال لمؤسسة لوياك التطوعية.

وتنظم لوياك هذا البرنامج للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع جامعة «بابسون» بهدف دعم الطلاب من خلال تحفيزهم على القيادة والابتكار بمشاريع تخدم تقدم المجتمع. شارك هذا العام 47 متدربا.



وكذلك رعايته لبرنامج «تمكن» الذي تنظمه CREATIVE CONFIDENCE للعام الثالث على التوالي وقدم للمتدربين الـ 32 الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية بالإضافة إلى تنظيم البنك لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس والكليات للعام 18 وقد قام بتدريب 100 طالب وطالبة على مهارات العمل المصرفي واختتم الدورات التدريبية بجولات ميدانية تفاعلية لأبرز المعالم الكويتية الناجحة في مجال الاعمال أو الثقافة أو المال.