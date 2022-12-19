حنان عبد المعبود



أعلنت نائب المدير العام لشئون الطلبات والتخصيص في «السكنية» فاطمة نقي عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31/3/2005 وما قبل.



وقالت نقي في بيان صحافي أمس: على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31/3/2005 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق «سهل» أو زيارة الافرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من 8:30 حتى 12:30 مساء في القرين والافنيوز وبرج التحرير ومركز الجهراء أو المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من 4 حتى 7 مساء ابتداء من الاحد 25 ديسمبر.



وأكدت المؤسسة تواجد الفريق الخاص بتطبيق «سهل» في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة خلال أوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.