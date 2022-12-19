أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى 31 مارس 2005 وما قبل.



ودعت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة فاطمة نقي في تصريح صحافي المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى التاريخ المذكور والراغبين في التخصيص على المشروع إلى التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي ابتداء من يوم الأحد المقبل. وقالت تقي إنه بإمكان المعنيين من أصحاب الطلبات الإسكانية أيضا زيارة الأفرع الخارجية للمؤسسة خلال الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا إلى 12.30 ظهرا أو مراجعة المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة مساء.



وأشارت إلى أن فريقا خاصا بتطبيق سهل الحكومي من المؤسسة سيكون موجودا في بهو المبنى الرئيسي للمؤسسة للاجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات المقدمة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.



..وتشارك في مؤتمر الإسكان العربي السابع



حنان عبد المعبود



يشارك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ضمن وفد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي.



ويأتي مؤتمر الإسكان العربي لهذا العام بعنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة» الذي يتضمن افتتاح الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بحضور نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط ومدير إدارة التصميم م.ناصر السعيد.



ويعقد المؤتمر في نسخته السابعة في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية بحضور الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يسبق فعاليات المؤتمر، بالإضافة الى اجتماعات مؤتمر الاسكان العربي السابع خلال الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر.