استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بمكتبه صباح امس وزيرة الدفاع الوطني الكندية أنيتا أناند، والتي يرافقها رئيس أركان القوات المسلحة الكندية الفريق أول واين د آير ووفد مرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للبلاد. وتم خلاله اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وقد أشاد الفريق الركن خالد صالح الصباح بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك، اضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد الطريجي ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير مفوض نواف الأحمد والملحق العسكري الكندي العقيد دون سانديرس وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.