وجّه النائب الصيفي الصيفي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن سبب عدم تسكين منصب مدير مركز اللغات بالأصالة.



ونص السؤال على ما يلي: نظرا لما يمثله مركز اللغات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أهمية ودور محوري في تزويد الكليات التطبيقية بالكوادر والمناهج الأكاديمية المتخصصة، ولضمان تحقيق أهداف المركز من خلال تعزيز استقلاله الإداري والهيكلي وحرصا على سلامة المركز القانوني لقراراته، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب عدم تسكين منصب مدير مركز اللغات بالأصالة بدلا من الانتداب المتكرر لـ 3 سنوات متتالية؟



2- ما معايير اختيار مدير المركز الحالي في قرارات الانتداب الثلاثة الأخيرة، للأعوام 2019، 2020، 2021؟



3- هل شكلت لجنة لاختيار مدير مركز اللغات في 2022/9/1؟



4- ما المسوغ القانوني لاختيار مدير مركز اللغات غير تابع هيكليا للمركز، في ظل وجود كفاءات أكاديمية وإدارية داخل المركز؟



5- كشف بعدد أعضاء هيئة التدريس التابعين لمركز اللغات والمستوفين لشروط تولي منصب مدير المركز.