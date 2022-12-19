ديناران رسوم الاستشارة الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية و10 دنانير لحوادث المستشفيات والعيادات الخارجية

استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من الرسوم على أن يعمل بالقرار اعتباراً من أمس



عبدالكريم العبدالله



تأكيدا لما نشرته «الأنباء»، أصدرت وزارة الصحة امس قرارا وزاريا بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي.



وقالت الوزارة في بيان صحافي ان القرار يهدف الى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية ووقف هدر الأدوية وضبط صرفها. وأضافت ان القرار حدد هذه الرسوم لتكون حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بقيمة 5 دنانير وفي حال صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، وبـ 10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية.



وأوضحت ان رسوم الأدوية ستكون بالإضافة إلى رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) و10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.



وذكرت ان القرار يتضمن استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ الأحد الموافق 18 ديسمبر لسنة 2022.



من جانب آخر، تحقق وزارة الصحة حول ما أثير في بعض وسائل التواصل بشأن سكن بعض العمالة في أحد مرافق الوزارة التابعة لإحدى المناطق الصحية، كما تؤكد عدم تهاونها مع كل من يثبت تقاعسه عن أداء مهامه، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية، حفاظا على الممتلكات العامة للدولة.