حنان عبدالمعبود



أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال الإسكان.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العجمي على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الإسكان العربي السابع الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة» والدورة (39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.



وأشار الوزير العجمي إلى أن الكويت حرصت خلال المؤتمر على عرض تجاربها الثرية سواء السابقة أو الحالية في مجال الاسكان من خلال عقد لقاءات ثنائية مع وزراء الاسكان بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لتبادل الخبرات والنقاشات حول الإسكان والتنمية الحضرية والمستدامة. وأشــــاد بالتجارب والمشاريع الرائدة التي تنفذها الدول العربية والتي تم عرضها خلال المؤتمر لاسيما المتعلقة منها بالاستدامة في قطاع الاسكان.



وأضاف أن هذه التجارب «رائدة وتدعو للفخر»، مؤكدا أهمية الاستفادة منها وتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا الصدد لتحقيق التنمية المستدامة.



وقال الوزير العجمي إن جدول أعمال الدورة (39) لوزراء الاسكان والتعمير العربي يتضمن 12 بندا، أبرزها التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية فضلا عن استعراض أهم التجارب والمشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وغيرها.



وردا على سؤال حول جهود الكويت في حل الأزمة الاسكانية، أكد أن هناك توجيها ودعما غير محدود من القيادة السياسية لحل الأزمة السكانية وذلك بالتعاون بين الجهاز التنفيذي والتشريعي بالبلاد «وبوجود رجال دولة أكفاء داخل الاسكان».



وكشف عن أن مشاريع إسكانية كثيرة سترى النور خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في هذا الاطار أنه «سيكون هناك انجاز وتغيير وتقليل في مدة الانتظار».



وتناقش دورة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، منها اعتماد توصيات مؤتمر الاسكان العربي السابع وموضوعه «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة».



كما يبحث المجلس اختيار ملصق شعار يوم الاسكان العربي لعام 2023 وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.



ويبحث كذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضريـــة بالتعــــاون مع المنظمات العربيـــة والاقليميـــة والدوليـــة والاتحادات العربية ذات الصلة وغيرها.