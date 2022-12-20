أعلن مدير عام الهيئة العامة الرياضة بالتكليف محمود أبل الموافقة على استغلال ستاد جابر الدولي لأداء المنتخبات الوطنية المختلفة الحصص التدريبية التي ستقام على الملعب والمضمار استعدادا للاستحقاقات المقبلة من اجل دعم اللاعبين في كافة الالعاب الرياضية للمساعدة في تمثيل الكويت بالشكل المطلوب بالمنافسات الخارجية بما يتوافق مع سلامة المنشأة وخصوصا المضمار والملاعب.



وقال أبل انه من خلال تعاون الهيئة مع الجميع في الاتحادات والاندية الرياضية مما يسهم في رفع مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا وتوفير البنية التحتية المناسبة لهم ونظرا لمشاركة منتخبنا الوطني الأول الشهر المقبل في منافسات البطولة الخليجية الـ25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية تم التنسيق مع اتحاد كرة القدم لاستغلال الملاعب لأداء التدريبات، وأيضا الموافقة على إقامة المباريات الودية واستغلاله لمباريات المنتخب كما هو معمول في جميع الملاعب بدول العالم.



وأشار ابل إلى الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور الأمين العام لاتحاد كرة القدم صلاح القناعي مع قطاع الانشاءات والصيانة والمرافق لوضع خطة عمل وبرنامج زمني لإجراء الصيانة اللازمة للملاعب بالأندية الرياضية دون التأثير على رزنامة المسابقات المحلية من خلال اقامة دوري زين ومنافسات نهائي كأس سمو ولي العهد وكأس سمو الأمير.