41.4 تريليون دولار إجمالي أصول أكبر 100 بنك مركزي عالمياً



علي إبراهيم



أظهرت بيانات «SWF Institute» أن البنك المركزي الكويتي حل في المرتبة الرابعة خليجيا والثامنة عربيا والـ 56 عالميا لجهة أكبر حجم لأصول البنوك المركزية حول العالم، حيث سجلت قيمة أصول البنوك المركزية لأكبر 100 بنك مركزي عالميا ما قيمته 41.4 تريليون دولار.



وحل البنك المركزي السعودي في المرتبة الأولى عربيا وخليجيا والـ 16 عالميا بحجم أصول يزيد على 529 مليار دولار، فيما حلت الإمارات في المرتبة الثانية عربيا وخليجيا والـ 33 عالميا على ذات التصنيف، بينما جاءت لبنان بالمرتبة الثالثة عربيا والـ 34 عالميا، وجاء العراق في المرتبة الرابعة عربيا والـ 41 عالميا.



وحل «المركزي» القطري في المرتبة الخامسة عربيا والثالثة خليجيا والـ 47 عالميا لجهة حجم الأصول، بينما حل «المركزي» الجزائري بالمرتبة السادسة عربيا والـ 52 عالميا، وجاء «المركزي» المصري بالمرتبة الـ 7 عربيا والـ 53 عالميا، وحل «المركزي» المغربي في المرتبة التاسعة عربيا والـ 60 عالميا، بينما جاء «المركزي» العماني في المرتبة الخامسة خليجيا والعاشر عربيا والـ 71 عالميا، فيما حل «المركزي» الأردني بالمرتبة الـ 11 عربيا والـ 74 عالميا، بينما حل «المركزي» التونسي في المرتبة الـ 12 عربيا والـ 76 عالميا.



وتمتلك أكبر 10 بنوك مركزية عالميا ما قيمته 30.7 تريليون دولار، ما يشكل 74% من حجم أصول البنوك المركزية عالميا، وجاء الفيدرالي الأميركي، في الصدارة بإجمالي أصول 8.8 تريليونات دولار، مستحوذا على أكثر من خمس أصول البنوك المركزية حول العالم وبنسبة 21.2%، وحل «بنك اليابان» في المركز الثاني عالميا بمحفظة أصول إجمالية تصل إلى 5.9 تريليونات دولار، يليه «بنك الشعب الصيني» في المركز الثالث، وبحجم أصول 5.1 تريليونات دولار.



وحل «المركزي الألماني» في المرتبة الرابعة بإجمالي محفظة أصول 2.7 تريليون دولار، يليه «بنك أوف فرانس»، بمحفظة أصول 2.3 تريليون دولار، فيما كانت باقي البنوك المركزية تقل عن تريليوني دولار في محفظة أصولها الإجمالية، وحتى المركز التاسع والذي كان عند 1 تريليون دولار تقريبا لصالح «المركزي السويسري»، واحتل البنك المركزي الهندي المرتبة العاشرة بحجم أصول إجمالية بلغ 818 مليار دولار.