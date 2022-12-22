عبدالكريم العبدالله



نظمت رابطة الاورام الكويتية ورشة عمل حول علاج أورام الرئة بعنوان «سرطان الرئة.. الممارسة الاكلينية الحالية والمنظور المستقبلي» لمدة يومين.



وأكد رئيس وحدة سرطان الرأس والرقبة والرئة وأمين صندوق رابطة الأورام الكويتية د.أحمد بوشهري على أن سرطان الرئة يعتبر من السرطانات الشائعة في الكويت، مشيرا الى أن مثل هذه الورش مهمة لمواكبة أحدث التطورات في المجال.



وقال بوشهري في تصريح لـ «الأنباء» ان المشاركين في ورشة العمل من مختلف التخصصات مثل أطباء العلاج الإشعاعي والكيماوي للأورام، والصدر والجهاز التنفسي، والأشعة وعلم الأنسجة والأمراض، وتطرقت الى كل ما يتعلق بسرطان الرئة من علاج وتحديات وآخر التوصيات الطبية المعتمدة، لافتا الى انه تمت مناقشة كل ما استجد من أبحاث في المجالات المتعلقة بسرطان الرئة.